Estreno histórico del Madalena Morcín en casa contra L´Entregu

El campo del Santa Eulalia acogerá hoy un partido histórico. Se estrenará en Tercera División en un partido en el que, a partir de las 17.30, el Madalena Morcín recibirá a L'Entregu. Un equipo en el que tanto su entrenador, Adrián Gonzñalez, de 35 años, como muchos de sus jugadores del club se estrenan en la categoría. "Salvo Pablo Díaz, Borja, Vila y pocos más, esta categoría es nueva para ellos, pese a todo, hicimos un buen partido en Villaviciosa" (1-1), comenta el entrenador. Alberto Díaz, presidente del club, que junto a unos amigos dio el paso necesario para su fundación hace once temporadas, se muestra especialmente contento con este paso: "Es una gran satisfacción ver al equipo en esta categoría". El máximo mandatario admite que "no esperábamos lograr el ascenso el año pasado, somos un concejo con pocos habitantes y el club no está económicamente al nivel de otros conjuntos de Tercera". El capitán del equipo, el centrocampista Pablo Díaz, hijo del presidente, con trayectoria en equipos de superior categoría (Oviedo, Cultural, Rayo, Atlético B, Lleida, Marino, Tuilla, Langreo), confía en lograr el objetivo de mantener la vcategoría, aunque es consciente de las dificultades, informa P. PÉREZ.