Tony Gallopin prolonga el festival francés

El francés Tony Gallopin (Ag2r) tiró de fuerza y valentía para sorprender con una escapada cercana a meta que le permitió imponerse en la séptima etapa de la Vuelta, en la que su compatriota Rudy Molard (Groupama) conservó el maillot rojo y Alejandro Valverde avanzó al segundo puesto.

Gallopin se unió al festival francés con su primera victoria en la ronda española. Lo hizo al estilo que le encumbró en 2013 en la Clásica de San Sebastián con el maillot y en 2014 en Tour de Francia con la jornada de Oyonnax, un ataque lejano, un pequeño hueco y a aguantar hasta meta. Levantó los brazos con un adelanto de 5 segundos sobre el grupo principal, seguido del campeón mundial Peter Sagan y de Valverde, que rebañaron 6 y 4 segundos de bonificación.

Valverde aseguró que, a pesar de ser tercero en la etapa y colocarse segundo en la general, todavía no debe decir que puede ganar la Vuelta a España: "Todavía no, hay que esperar. Queda mucho". Aunque se mostró "contento" de cómo se encuentra y por los seis segundos bonificados entre su tercera plaza en meta y un sprint bonificado anterior.

"Voy bien, estoy contento. Ha llegado (Peter) Sagan, que no le había visto, pero he sido tercero y he conseguido dos segundos más en una bonificación. Estoy en forma", señaló.