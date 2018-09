El conquistador de Los Alpes

El asturiano Jesús Álvarez, del Grupo de Montaña de Corvera, acaba de conseguir superar con nota uno de sus retos, terminar la prueba de maratón de la carrera por montaña del Mont Blanc, que se celebró esta semana y en la que además ha realizado un gran papel: fue octavo de la general, el primer español en cruzar la meta y bronce en la categoría veteranos A. Atrás deja 40 kilómetros de carrera por los Alpes, los que separan la localidad suiza de Martigny Combe y Chamonix, en Francia, con 2.400 metros de desnivel acumulado.

Ayer, el corverano confesaba que estaba siguiendo con envidia sana la prueba de ultra trail, en la que compite otro corredor de la comarca, Wilfredo Carro, del Toscaf GMEA avilesino. La llegada de Carro en la prueba reina del Mont Blanc estaba prevista para esta madrugada, tras 170 kilómetros de recorrido con tramos en alturas superiores a 2.500 metros. "Yo tenía puntos para competir en la carrera de 56 kilómetros, pero no tuve suerte en el sorteo y no conseguí plaza. Al final no estuvo tan mal", explica.

Y es que no se esperaba el buen resultado que consiguió en la maratón. "No conoces a la gente y no sabes que nivel hay. Cuando corres en Asturias, conoces las caras, pero en esta carrera no sabes cómo vas a quedar entre australianos, chinos, americanos... Tenía esperanza de hacer cuatro horas y cuarto y me aposté con mis amigos que acababa entre los 50 o 60 primeros", afirma Álvarez, que terminó finalmente en cuatro horas y 17 minutos.

El corverano recuerda palmo a palmo la carrera. "Hizo un día estupendo, de hecho hizo demasiado calor. Empieza con catorce o quince kilómetros de subida, hasta el refugio Balme. Fui viendo que pasaba gente, pero entre cerca de mil corredores que competimos es imposible hacerse a la idea de dónde vas. En un avituallamiento de mitad de carrera, me dijeron que iba el catorce y aluciné", recuerda. Encima notó que se encontraba bien: "Cambié el chip y me dije que tenía que terminar entre los diez primeros. Los últimos kilómetros eran rompe-piernas, pero tenía un puntín más de fuerza y adelante unos puestos", afirma.

Jesús Álvarez se queda con un momento de la prueba: "En esta carrera da tiempo a ver cosas, porque no es un recorrido muy técnico, como puede ser en los Picos de Europa, que entre barro, piedras, matorrales, vas mirando al suelo. Tengo una imagen de cuando llegué al refugio, justo en la frontera entre Francia y Suiza, que vi todo el valle. Era precioso". Eso sí, el corverano cogió su furgoneta diez días antes de la competición y se fue a Suiza para no perderse nada. "Chamonix, el centro neurálgico de todas las pruebas que rodean a la ultra trail Mont Blanc, es impresionante, una feria del corredor, en medio de las montañas. Se respira deporte. Allí o corren, hacen travesía por el hielo, montañismo... Lo habitual es que vayan con un piolet en vez de un paraguas", explica el corredor.

Además, alucinó con la organización. "Viven de ello y haces rutas con toda la tranquilidad del mundo porque está muy bien señalizado y los caminos súper cuidados. Para la prueba lo controlan todo, hasta si llevas el teléfono móvil, una venda, un vaso, una manta térmica. Te lo exigen", recuerda el corverano. Por eso no duda que "es de la mejores carreras del mundo, prueba de ello son los alrededor de 8.000 corredores que se juntaron estos días en Chamonix entre todas las pruebas disputadas".