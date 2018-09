Tablas en un derbi regional loco

El primer derbi regional de la temporada en Segunda B tuvo de todo, pero sobre todo locura. El Vetusta y el Langreo firmaron ayer, en un soleado y abarrotado Requexón, un duelo trepidante que dominaron los carbayones con firmeza durante 70 minutos de partido, logrando conseguir dos goles de ventaja, pero el fútbol, que no lo entiende nadie, hizo de las suyas y el Langreo, que demostró coraje y raza, fue capaz de logras las tablas en tres minutos. El Vetusta se vio ganador y el empate, por desaprovechar la ventaja, pesa como una derrota para los de Rozada, que aunque aun no han logrado ninguna victoria en dos encuentros volvieron a dejar una imagen de equipo trabajado y con las ideas claras. El primer triunfo del filial oviedista en Segunda B, dieciséis años después, deberá esperar para los carbayones, que la jornada siguiente se enfrentan al Sporting B en El Molinón. El Langreo, que aún no conoce la derrota en la temporada (4 puntos), se agarra al carácter mostrado para mejorar en el juego. David González, que rescindió esta semana con los carbayones y fichó por el Langreo, estuvo en el banquillo pero no debutó.

El plan del Vetusta quedó claro nada más rodar la pelota. Los de Rozada dominaban el balón a través de Jorge Mier, que controlaba el centro del campo. Arriba la calidad la ponía Borja Sánchez; un espectáculo y detalles de un jugador que parece de otra categoría. Posesiones largas ovetenses y fútbol control fue la tónica de la primera parte, pero sin apenas ocasiones claras ante un Langreo que se defendía a destajo. Nespral, ex del Oviedo, se intentaba imponer en la medular y los langreanos buscaban balones en largo a la espalda de la defensa del Vetusta, con poco éxito. Josín, capitán ayer ante la ausencia de Edu Cortina, que viajó con el primer equipo a Cádiz, pero no salto al Carranza, estuvo imperial, yendo con seguridad al cruce en las jugadas necesarias y sacando el balón con claridad. Sandoval, titular ayer en la derecha, lo intentó varias veces desde lejos y Mier probó suerte con un golpeo que se estrelló en Zubiri. La más clara de la primera parte la tuvo Steven, que aunque le llegaron pocos balones demostró instinto cada vez que tocó el cuero. El nueve robó el balón en el centro del campo, dribló a Nespral y chutó fuerte a Imanol, que detuvo en una gran parada. El meta langreano, sin duda, fue el mejor de los suyos en la primera parte de El Requexón. Cuando mejor estaba el Vetusta, en una de las últimas jugadas del primer acto, llegó el penalti que propició el 1-0. Lolo fue derribado en el área y el colegiado no dudó; pena máxima clara, anotada por el propio centrocampista justo antes de llegar al descanso.

El paso por vestuarios espoleó aún más a los de Rozada. A los pocos segundos ya pudieron meter el segundo con un tiro de Sandoval, que se fue fuera por muy poco. El Langreo se intentaba desperezar con Aimar en la derecha, pero pronto llegó el segundo gol azul, un tanto de muchos quilates que hizo vibrar a los aficionados azules en El Requexón. Recibió Steven en la derecha, se zafó de su marcador con facilidad y cedió a Sandoval en el área, que se la paso balón le llegó Borja Sánchez. Cuando el mediapunta recibe la bola se intuye que algo diferente va a pasar. Y así fue. El canterano amagó y se la puso en el momento determinado a la carrera de Lobato a línea de fondo, que le dio un pase de la muerte a Ernesto, que empujó a la red y se señaló con ansia el escudo. 2-0 y partido muy controlado para los de Rozada, que además empezaban a divertirse con el balón. Sin embargo, cuando más disfrutaba el público y se vislumbraba la goleada, llegó la jugada que cambiaría el devenir del partido. En el minuto 70, en un una falta a favor del Langreo, Calvillo y Josín se engancharon sin balón en el área del Vetusta. El árbitro, sin dudarlo, expulsó inmediatamente a ambos jugadores. El langreano salió del verde muy contrariado, incluso respondiendo a los constantes abucheos que recibía de la grada. La expulsión adormiló al Vetusta y espoleó al Langreo, que se cargó de fuerza para competir hasta el final. Mier perdió el balón ante Nespral en la frontal del área del Vetusta y el del Langreo batió raso a Gorka. La zozobra se instauró en el Vetusta y el Langreo creció ante la adversidad. Tres minutos después otra vez por la banda de Lobato, se coló Cabranes, que centró para la llegada de Javi Sánchez, que puso el empate definitivo en El Requexón.