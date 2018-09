El Avilés ficha a Jordan para reforzar su mermada delantera

El Real Avilés ha decidido hacerse con los servicios de Jordan Yao, que llegó al club a prueba la semana pasada. El conjunto avilesino anda corto de delanteros, de hecho el pasado domingo fue Pedro el encargado de ocupar la posición de "falso 9" ante la falta de jugadores para la posición.

Jordan Yao, de 19 años, es uno de los franceses con los que cuenta el Avilés para la temporada y llega procedente del Boulogne-Billancourt. Por contra, el también galo Rayan, que llegó a la vez que el delantero, no forma parte de los planes del club, que está pendiente de la llegada de los transfers de Cissé, Yohan y Mamadou, que en principio seguirán el equipo.

"Hasta ahora hemos estado haciendo encaje de bolillos, colocando a Pedro e incluso pensando en Santa -central- para formar pareja con él delante", explicó el entrenador del Avilés ayer tras el entrenamiento en La Toba. Por eso, quiere esperar a que vayan pasando los días para ver con qué jugadores cuenta para el siguiente choque: "Hasta el jueves y el viernes no pensaré en el partido del Lealtad. No voy a hacer ahora planes y que falle cualquier papel. Va a ser un partido difícil, pero lo vamos a pelearlo". Jordan no es el último delantero que espera incorporar el club.