Un día para radiar

"No soy goleador, lo justo, cinco seis o siete goles por temporada. No estoy acostumbrado y creo que tardaré mucho en repetir", afirmaba ayer el jugador del Mosconia Cali, un día después de marcar tres de los cuatro goles que le endosó su equipo al Marino. Es su primer hat-trick como futbolista senior, "alguno cayó en cadete y juvenil", y también el primero en este inicio de Liga. Cali, hombre de la jornada, vivió el domingo su gran día. Es el "Pichichi" de Tercera.

Cali juega en el Mosconia, pero trabaja en la radio. Cuando no es futbolista, es periodista deportivo. Y viceversa. Lo primero que le tocó aguantar fue el "vacile" de los compañeros. "Me preguntaban qué había hecho hasta ahora, que si iba a empezar a jugar de delantero" , comenta entre risas. "No me llevé el balón a casa, que es del club y lo necesita", añade para seguir con la broma. Pero, a partir de ahí todo fueron felicitaciones, los primeros los jugadores con los que comparte vestuario y después de mucha otra gente: "No paré de recibir mensajes desde después del partido. Es muy emocionante ver que mucha gente se acuerda de mi para molestarse en felicitarme. "La gente que no vio el partido se sorprendió de que goleáramos al Marino. No es normal, pero es un resultado justo, merecimos ganar. El Marino va a acabar arriba y nosotros vamos a luchar por no bajar, pero estuvimos mucho mejor que ellos", recuerda el jugador. Así, el Mosconia tiene los pies en el suelo: "Faltaría más, llevo cuatro años en el Mosconia y sé lo que es. Todo lo que podamos rascar ahora es bienvenido y nos da mucha confianza ganar de la forma que lo hicimos, jugando bien y goleando".

Su primera experiencia goleando de esta manera se quedará grabada en su memoria, pero especialmente el tercero. "Los dos primeros fueron de cabeza, rematé de cabeza en el segundo palo y muy parecidos, pero el tercero es uno de los mejores que he marcado en mi carrera: Desde la esquina del área y con la pierna izquierda cuando soy diestro", recuerda Cali. El centrocampista cumple su cuarta temporada en el equipo moscón. "Estoy genial, es un club humilde, cercano... Desde que llegué se portaron genial conmigo. Es la primera vez que estoy más de un año en un equipo desde que salí de categorías inferiores y estaré aquí hasta que me echen", afirma.