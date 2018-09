Flor Ponce relevará a Fátima Suaré en el Liberbank

El Liberbank Gijón va a hacer el primer cambio en su plantilla antes de empezar la temporada. Fátima Suaré curiosamente su primer fichaje, no seguirá en el equipo. La jugadora portuguesa no responde a lo que los técnicos esperaban de ella y dejará el equipo probablemente rumbo al Porriño, club que se ha interesado por sus servicios. La decisión de que Fátima no iniciase la liga se tomó tras los amistosos de Porriño y Zuazo en la que a la jugadora le pudo la presión y estuvo bastante desacertada en sus acciones.

El club gijonés se ha movido rápido y está a punto de cerrar a su sustituta. Se trata de la lateral de la selección argentina, Flor Ponce de León, una jugadora muy física, 1,80 de altura, y dotada de un buen lanzamiento exterior que le ha llevado a ser declarada la mejor lateral de los Juegos Panamericanos del año pasado en los que además fue la máxima goleadora.

El Liberbank Gijón espera poder contar con ella ya para el partido del sábado ante el Alcobendas con el que se inicia la liga y de no ser así debido a los trámites burocráticos necesarios estaría para la primera salida, precisamente en Porriño.

Flor Ponce de León ya estaba en la agenda del club gijonés que habló con ella durante el verano pero en esa ocasión las negociaciones no fructificaron cosa que ahora, unos meses después parece que si lo han hecho por lo que se espera su llegada en las próximas horas. Flor conoce bien a Shula Gavilán y Camila Bonazzola con las que coincide en la selección nacional.