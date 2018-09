Michu, feliz en los despachos

Cualquiera que se haya acercado a Ganzábal en las últimas semanas habrá visto a Miguel Pérez Cuesta, "Michu", con el teléfono pegado a la oreja. Esta estampa, al igual que la de su hermano Hernán, entrenador del equipo, se ha repetido hasta la saciedad desde que acabó la temporada. Ambos han sido los artífices de la confección de la plantilla del Langreo en el retorno a Segunda División B.

Con el mercado de fichajes ya cerrado, Michu hace balance. "La experiencia como director deportivo está siendo muy buena, estoy muy contento; el presupuesto es el que es y me han dado la oportunidad, es difícil encontrar un director deportivo de 33 años en un equipo de Segunda B", destaca. El que fuera internacional español apunta que "el fútbol son resultados y hasta que no acabe la temporada o esté más avanzada no podremos valorar la plantilla".

Ayer fue turno para la presentación de uno de los últimos fichajes, el del delantero David González. "Tenerlo con nosotros es una satisfacción tremenda, llevamos mucho tiempo detrás de él y es un futbolista extraordinario; necesita que alguien apueste por él porque sabe jugar al fútbol genial".

El director deportivo también valoró los últimos y ajetreados días de mercado. "Nos salieron bastante bien, nos ha tocado esperar por David, que pertenecía al Oviedo B hasta tres días antes del cierre, pero rescindió y lo fichamos libre", destaca.

Michu cree que el Langreo se ha reforzado "bien en todas las líneas, aunque con el pivote estamos un poco más escasos". Sin embargo, recalca que "Samba viene a echarnos una mano en esa posición, es un futbolista que viene cedido por el Granada y que hizo una buena temporada en Elche". También se refirió a Dani Abalo. "Es un fichaje de ultimísima hora, a las seis menos cuarto se cerró la operación, a quince minutos de que se cerrase el mercado; es un jugador extraordinario, que jugó la Champions League, la máxima competición en el fútbol, y eso es algo difícil de lograr", considera Michu.

El director deportivo se refirió a la salida de Javi Díaz. Del guardameta destacó que "es un tema de club, hace ya tiempo que se habló con Javi para buscarle una salida, se alcanzó un acuerdo amistoso y se encargó el presidente directamente".

Junto a Michu compareció David González. El delantero, que ya fue convocado ante el Oviedo B, apuntó que "tengo muchas ganas de jugar, ahora hay dos partidos esta semana y espero poder tener participación".

Homenaje a Titi. El encuentro de Copa del Rey que el Langreo jugará mañana ante el Logroñés (Ganzábal, 20.00 horas) seguirá para homenajear a Javier Álvarez, "Titi", que se retiró en la presente temporada. El centrocampista, que visitó las camisetas del Langreo -entre 2005 y 2008- y del Logroñés -entre 2014 y 2018- realizará el saque de honor antes de que comience el encuentro.