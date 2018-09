Velasco Carballo: "El éxito del VAR es evidente"

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, declaró ayer que "el éxito del VAR ha sido evidente" en este inicio de Liga y que está siendo "satisfactorio" por su índice de acierto. "Estamos satisfechos del rendimiento de árbitros, del nivel de aciertos y del seguimiento de las directrices que el Comité de Árbitros estableció al principio". Carballo, no obstante, no quiso valorar jugadas individuales: "No voy a ser comentarista de la Liga".