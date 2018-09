"Sigo aquí porque es el equipo de mi ciudad"

Jaime Santamarta "Santa" se ha enfundado el brazalete de capitán del Real Avilés, cuando apenas hace un año todavía tenía la ficha del filial. Canterano del club blanquiazul, el central es uno de los cuatro jugadores que renovaron después de una temporada tan complicada como la anterior y afirma que está muy contento de haberlo hecho. Tras la primera victoria, lograda el pasado domingo ante el Universidad, espera que vengan muchas más para que el equipo logre una estabilidad que no consiguió la pasada campaña.

- Dos partidos y cuatro puntos, tres de ellos este fin de semana, ¿están contentos con el inicio?

-Victorias como la que conseguimos ante el Uni, a principio de temporada, son clave. Era el primer partido en casa y teníamos que demostrar que vamos a competir cada jugada. Además lo hemos hecho ganando, que es lo que tenemos que hacer.

- La temporada pasada fue complicada, los impagos estuvieron presente durante toda la competición y además la plantilla estuvo en constante cambio, ¿qué te convenció para quedarte?

-Es el equipo de la ciudad y estoy a gusto con los compañeros. Nunca tuve un problema, de momento, y estoy al lado de casa, no puedo estar mejor.

- Lo normal es que quiera una temporada más tranquila...

-Esperemos que así sea. Si seguimos con esta dinámica, trabajando bien, además van a llegar refuerzos, yo creo que esta temporada va a ser más fácil. Ese es el deseo que tenemos todos. A priori el equipo está casi cerrado y es algo que se agradece. No creo que vayamos a pasar por la situación del año pasado.

- El Avilés estuvo durante todo el play-off pendiente de los ascensos para evitar el arrastre a Preferente, ¿lo vio descendido?

-La verdad es que parecía muy complicado que pudiéramos salvarnos. Luego cuando vimos que el Oviedo B había subido, lo vimos un poco mejor, pero la verdad es que fue un milagro, porque al Langreo le quedaban dos eliminatorias por delante. Por suerte, subieron y aquí estamos. Lo veíamos bastante negro, pero se hizo el milagro.

- Tampoco esta pretemporada ha sido fácil, sin poder tramitar las fichas por los impagos. ¿Están más tranquilos ahora que comenzó la liga?

-Sí, creo que hemos conseguido cierta estabilidad. Teníamos muchas ganas de demostrar el trabajo que hicimos en pretemporada. Estamos bien físicamente y necesitábamos demostrar que estamos aquí pese a todo, que el Avilés no va a ser un equipo fácil de batir.

- Y, ¿ha habido tiempo para que el equipo sea equipo?

-Hemos hecho un buen grupo, pese a todo lo que se dice de la incertidumbre, muchos nos conocíamos y eso facilita las cosas. Desde el principio hemos hecho piña y creo que va a ser una constante esta temporada.

- El técnico Juanma Castañón parece haber dado con la clave pese a los obstáculos...

-Estamos muy contentos con él. Tiene un juego muy claro y eso nos ayuda a plasmar los conceptos en el campo. De momento va bien la cosa. En defensa nos pide que seamos contundentes, que no nos compliquemos y a la mínima en un entrenamiento ya está encima.

- El año pasado fue por primera vez habitual del primer equipo subiendo del filial y este es el capitán del equipo, ¿cómo lleva ser de los veteranos?

-La verdad que estoy muy contento, porque no me lo esperaba. Estaba ahí Piquero, que tenía muchas papeletas. La verdad que no me pesa, al contrario me motiva un poco más porque ahora me toca dar la cara el primero y pelear. Además, es un equipo joven y nos llevamos muy bien, así que no creo que tenga mucho trabajo en ese sentido.