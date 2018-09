Carla Suárez estalla contra el púbico: "Es una falta de respeto"

Carla Suárez se despedía esta pasada madrugada del US Open después de perder en cuartos de final ante la norteamericana Madison Keys. La grancanaria caía por 6-4 y 6-3. La española no estuvo al mismo nivel de encuentros pasados. Aunque no quiso ponerlo como excusa en la derrota, estalló por el desconsiderado comportamiento del público que seguía el choque en la pista Arthur Ashe.

"Es una falta de respeto. No es normal que estemos jugando y haya gente yendo a sentarse o caminando por ahí. Ha habido un momento en el que le he dicho a ella (Keys) 'vamos a jugar, porque si tengo que esperar a que se siente todo el mundo, no jugamos', declara.

"Eso es peor que el ruido. Entiendo que el horario va un poco justo entre un partido y otro, pero es mejor retrasarlos media hora hasta que entre toda la gente", manifestó Carla Suárez, quien en varias ocasiones se quejó al juez de silla.

La grancanaria, enfadada por una circunstancia que no se dio en sus anteriores encuentros en el US Open, siguió mostrándose muy crítica con lo ocurrido: "Te la estás jugando en cuartos y la gente está pasándoselo bien por ahí, que lo hagan, pero entre punto y punto".

"El árbitro me dijo que cuando la pista no esta llena a veces se nota más y ya está. Me quejé dos o tres veces y podría haberlo hecho mil, en todos los puntos que jugué. El ruido era malo también para Madison, claro. Me sabe mal porque no disfruté de la noche, pero es lo que había desde el primer minuto hasta el último", explicaba.