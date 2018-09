El Stadium ya tiene cien partidos en su historia

Logrando el liderato en solitario, así celebró el Avilés Stadium su centésimo partido de vida. El equipo equipo blanquiazul ha debutado en Preferente de la mejor manera posible, con dos victorias en las dos primeras jornadas de competición, pero, pese a la celebración, no lanza las campanas al vuelo. "No esperábamos esta situación, empezar en Preferente con dos victorias. La plantilla es muy nueva y estas cosas llevan su tiempo, así que comenzar tan bien no estaba planeado y hay que tener claro que son dos partidos, quedan 36", afirmó ayer el entrenador del Stadium, Lucho Valera, que ya prepara el complicado partido ante el Urraca, uno de los candidatos al ascenso.

"No sé cual es el secreto, si tuviera la pócima acabaríamos invictos la liga. Se ha juntado todo, las ganas, el trabajo, que hemos fichado bien y momentos de suerte", sostiene el técnico blanquiazul. Acaba de llegar al club, pero se siente orgulloso de ser ya parte de la historia del Stadium al cumplir el equipo el partido cien con él en el banquillo: "Estoy muy a gusto, aquí todo el mundo se desvive, da todo lo que tiene para facilitarte la vida".

Los equipos avilesinos de la categoría están haciendo un gran papel en este inicio, de hecho, además del liderato del Stadium, el Navarro se encuentra en la segunda posición de la tabla.