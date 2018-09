Ceballos critica a Zidane y alaba a Lopetegui

El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos se mostró ayer crítico con la relación que mantuvo con Zidane la pasada temporada, a la vez que elogió a su actual técnico en el equipo blanco, Julen Lopetegui. En una entrevista concedida a "Radio Marca", el futbolista abordó varios temas de actualidad. Indicó que se enteró de la contratación de Julen Lopetegui por un amigo, si bien asegura que "es el mejor entrenador que podíamos tener".

Sobre su antecesor en el banquillo no tuvo tan buenas palabras: "Tendría que explicar por qué no me daba oportunidades. Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil, pero llegaba un momento que ves que es imposible. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions, pero yo no entraba en la dinámica". Ceballos reconoce que su situación ahora ha cambiado: "Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida, pero con la llegada de Julen fue todo diferente". Asegura que habló con Zidane sobre su situación: "Yo le pregunté que por qué no jugaba, porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Hubo un momento de la temporada que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele".