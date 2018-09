El Girona acepta jugar en EE UU contra el Barça

El Girona emitió ayer un comunicado en el que informó que acepta la propuesta de LaLiga de disputar en Estados Unidos el encuentro frente al Barcelona aunque no confirmó que se vaya a jugar en Miami. "El club ha aceptado la propuesta entendiendo que es una gran posibilidad de expansión y de crecimiento no sólo para el Girona, sino también para nuestra ciudad y nuestro territorio. No hay confirmación oficial de que el partido se dispute finalmente en Miami", aseguró el club.