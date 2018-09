Iván Cortina, motivado para "dar una alegría" en las etapas asturianas

"La afición me motivará en Asturias y a ver si me puedo meterme en una escapada para darles una alegría". Así de confiado estaba ayer Iván García Cortina (Baharein-Mérida), el único ciclista asturiano en la Vuelta a España en vísperas de la primera jornada del tríptico asturiano, que se inicia hoy con la salida de la etapa en Candás.

El joven ciclista gijonés, de 22 años, tiene claro en su segunda Vuelta a España que "ahora estoy mucho mejor que el año pasado, cuando en la primera semana iba muerto de tanto esfuerzo y de acusar la falta de experiencia en una grande. Ahora lo llevo mucho mejor, dosificándome, y encima llevo ya buenos puestos en varias etapas. Incluso en una intenté sorprender en el sprint, pero saltó por mí Sagan que acabó anulándome, aunque luego le superó Valverde en la llegada".

Cortina asegura que el pelotón llega a Asturias "muy fatigado porque hemos acusado el esfuerzo después de muchos días de calor y, especialmente en la llegada a Ribera Sacra por la velocidad sobre un recorrido demasiado duro. Aún tengo cansadas y doloridas las piernas de esa terrible jornada".

No obstante, esto no impide que el asturiano esté ilusionado en "coger una buena escapada en las etapas de Asturias, aunque reconozco que las tres jornadas son demasiado duras. A ver si hay suerte y puedo ir por delante para sentir los aplausos de los aficionados. De momento, en esta Vuelta, al quedarse Nibali retrasado, me toca ir protegiendo a Jon Izaguirre que está disputando la general y, sobre todo, cuando hace viento, como pasó en esta etapa desde Ribadeo, estar muy atento".

Todo el mundo recuerda la exhibición que hizo Iván Cortina el año pasado camino de la meta en Gijón, tras superar en cabeza el puerto de San Martín de Huerces y acabar tercero en meta. "Eso no se me olvidará nunca, fue lo mejor que hice hasta ahora como ciclista. A ver si puedo hacer algo así de grande en esta ocasión. No soy de conformarme fácil, pero creo que con lo hice hasta ahora en la carrera ya es importante, pero tengo que intentar más cosas y a ver si tengo la suerte de ganar una etapa", reconoce el gijonés.