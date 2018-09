Luis Enrique: "Es especial debutar el Día de Asturias"

Luis Enrique se estrenará hoy (20.45 horas, TVE) como seleccionador. Lo hará en Wembley ante Inglaterra en el primer partido de la Roja en la Liga de Naciones. Y tal y como explicó ayer el propio seleccionador su debut será especial porque lo hará "el Día de Asturias". Lucho aseguró que "no recuerdo una semana como entrenador en la que haya visto tanta actitud", y sobre la duda en la portería tras el mal Mundial que despachó De Gea afirmó: "En esa posición no he tenido ninguna duda nunca. En el futuro no sé qué pasara". El seleccionador aseguró que "el objetivo es evolucionar y dejar de ser previsibles".

Mientras, Sergio Ramos, al que alabó Luis Enrique ("es un líder", dijo), afirmó que "queremos volver a enamorar al mundo" y añadió que "no he tenido la sensación de que se haya fichado a Luis Enrique para limpiar a Sergio Ramos".