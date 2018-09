El Avilés tira de la idea que "funciona"

El Real Avilés se enfrenta al primero de los gallitos de la categoría con los que se encontrará esta temporada, el Lealtad, y lo hace con la firme intención de plantar cara. "No vamos a salir a por el empate, no tendría sentido. Vamos a por los tres puntos como en cualquier partido", sentenció el técnico blanquiazul, Juanma Castañón. Aunque gusta de jugar con dos delanteros y ahora cuenta con más efectivos para poder hacerlo, todo apunta a que el técnico mantendrá el sistema de las dos primeras jornadas, el de un delantero de referencia, que le ha permitido sumar ya cuatro puntos. "No voy a tocar la idea que funciona. El equipo ha cogido enseguida la forma de jugar, están haciendo un trabajo excelente y seguro que salen a por todas en Villaviciosa", sostiene el técnico.

Con todo, cuatro jugadores franceses tienen ya el tránsfer y la ficha (Cissé, Yohan, Kevin y Jordan) y el técnico comenzará ya a realizar rotaciones después de dos partidos con los justos.

El Lealtad viene de ganar después de empatar en la primera jornada ante el recién ascendido Madalena de Morcín. Cuenta con las bajas de Javi Porrón, Cueto y Pelayo Castañón.