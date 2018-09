L´Entregu defiende el liderato

L'Entregu defiende esta tarde, a las seis y media con arbitraje de Abella Navarro, liderato ante el Condal en el Nuevo Nalón. Los de Marcos Suárez esperan aparcar la dura derrota del pasado miércoles en la ida de las semifinales de la Copa Federación contra el Lealtad por 4-1 y centrarse en la competición doméstica en la que han ganado los dos encuentros que ha disputado.

La resaca copera ha sido muy dura en El Entrego, pero los rojiblancos son conscientes de que están realizando un gran inicio de temporada y que son los líderes del grupo asturiano de Tercera. Esta tarde reciben a un Condal que ha ganado un encuentro (1-2 en el campo del Universidad) y perdido otro (1-2 en el Alejandro Ortea ante el Lealtad). Los noreñenses tiene varias bajas como son los lesionados Juanín y Nacho Quintín, mientras que Luis Enrique no tiene asegurada su presencia en el once. Por su parte, los entreguinos no contarán con el lesionado Borja Granda y podrían jugar con: Alberto; Noé, Beni, Nuño, Álex, Miguel, Alonso, Imanol, Diego Quintana; Polo y Marcos Iglesias.