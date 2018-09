La rodilla hunde a Nadal

El tendón rotuliano de la rodilla derecha volvió a convertirse en un enemigo imbatible para Rafa Nadal. Tanto o más que Juan Martín del Potro, que lamentó haberse clasificado de esa manera para la final del Abierto de Estados Unidos. "Nadal es el mayor luchador de este deporte- No es la mejor manera de ganar", dijo el argentino, después de superar al balear por 7-6 (3) y 6-2. Nadal, que jugó el segundo set con claros síntomas de dolor, señaló que "odio retirarme, pero seguir un set más así hubiera sido demasiado".

La semifinal prometía en el primer set, jugado de tú a tú entre dos de los mejores tenistas del momento. Nadal respondió a cada rotura de Del Potro hasta forzar el "tie break", en el que el español ya empezaba a moverse con dificultad. A esas alturas, Nadal lucía en su rodilla derecha un vendaje aplicado por el fisioterapeuta. "He sentido algo y he intentado seguir, pensaba que iba a mejorar, pero no ha sido así", comentó.

Nadal, que probablemente será baja para la semifinal de Copa Davis frente a Francia (14 al 16 de septiembre en Lille), se mostró dispuesto a seguir luchando pese a la decepción que sufrió en Nueva York: "Todo el mundo decía que por mi forma de jugar no tendría una carrera larga, pero aquí sigo, ganando y compitiendo por el primer puesto del ranking". El balear elogió a su rival: "No puedo decir que estoy feliz (por Del Potro). Pero es un jugador que ha pasado por muchos problemas a lo largo de su carrera, como yo. Sé lo difícil que son estas cosas. Así que me alegro por él, porque esté de vuelta a su mejor nivel y le deseo lo mejor. Sería increíble que ganara otro Grand Slam".

El rival de Del Potro hoy (22 horas, Eurosport y Movistar) será el serbio Novak Djokovic, que se deshizo con facilidad del japonés Kei Nishikori: 6-3, 6-4 y 6-2. Djokovic aseguró que Del Potro "es un gran jugador, un tenista de grandes partidos y está jugando el tenis de su vida".