Trifulca entre los entrenadores de los filiales de Sporting y Oviedo

Sobre el terreno de juego reinó la deportividad, dentro de la rivalidad que se espera en duelos como el de ayer entre los filiales del Sporting y el Oviedo. Sin embargo, la nota negativa llegó al término del encuentro. Con la tensión al máximo y con las pulsaciones a mil por hora, un mal gesto de José Alberto López, entrenador del Sporting, desencadenó una pequeña trifulca con Javi Rozada, preparador del Vetusta, en la bocana de acceso a los vestuarios. El técnico sportinguista mostró luego su arrepentimiento por apartar la mano de Javier Rozada al término del encuentro cuando éste se dispuso a saludarse. Un gesto habitual en todos los encuentros de la competición.

Pero, en ese momento, José Alberto López y Javier Rozada ya habían tenido algunas palabras desde sus respectivas áreas técnicas en referencia a lo que el técnico sportinguista entendía como pérdidas de tiempo tras irse al suelo varios de los jugadores oviedistas. El detonante surgió cuando tres futbolistas pidieron simultáneamente asistencia médica. Tras tirar Lucas el balón fuera para que fuesen atendidos, el Sporting B decidió jugar el balón sin devolverlo.

Fue el único momento tenso dentro del terreno de juego, pero que no pasó a mayores. El pitido final fue el detonante de la mayor tensión de todo el encuentro, con incluso la participación de la Policía para que la trifulca no fuese a mayores. Tanto Javier Rozada como José Alberto López no se escondieron en la rueda de prensa a la hora de explicar lo sucedido. "Ha sido un tema de la tensión, yo le aparté con la mano, me equivoqué, le pedí perdón de forma privada y lo hago ahora también de manera pública porque hay que saber ganar y perder, no ha pasado nada, pero no he estado a la altura", explicó el técnico José Alberto López, que alzó la voz para entonar el "mea culpa" y disculparse con Rozada.



Por su parte, el técnico oviedista, que celebró el triunfo de forma efusiva ante las reprimendas de la afición sportinguista por sus gestos, quiso restarle importancia al suceso indicando que "son lances del juego, acabó el partido, en el típico saludo hubo un empujón, pero nada más allá de los nervios, estás caliente, unos con las pulsaciones altas por ganar y otros por perder, pero es lo que tiene esto del deporte, recapacitas, ves que no es nada grave y no es nada importante".

De esta forma, José Alberto López y Javier Rozada enterraron el hacha de guerra ya en el interior de El Molinón, en la pasarela que da acceso a los respectivos vestuarios. Cerrando así un capítulo de varios segundos de tensión que se quedaron sobre el propio terreno de juego y que no fueron a mayores.

Mientras tanto, ambas plantillas se saludaban cortésmente en el rectángulo de juego. No en vano, durante el partido, prácticamente guante blanco, el colegiado González Hernández solo se vio obligado a mostrar dos tarjetas amarillas. Ambas, fueron para el bando oviedista (Javi Hernández y Javi Mier). Los dos futbolistas fueron amonestados por dos acciones aisladas, sin ningún tipo de mal intención de por medio, dando un recital de deportividad entre dos de las canteras por excelencia de Asturias.



Santos, en la grada

Entre los 4.500 asistentes que acudieron a El Molinón se encontraron rostros conocidos. Uno de los que más llamó la atención de los presentes fue el del exjugador del Sporting Michael Santos, ahora en el Leganés, que aprovechó el parón liguero para acercarse a la ciudad para visitar a sus amigos.