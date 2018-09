A volver a la línea de la Liga

El Logroñés volverá a visitar el Nuevo Ganzábal después que el pasado miércoles apeara a los de Hernán Pérez de la Copa al vencer por 1-2 en el coliseo azulgrana. Riojanos y langreanos volverán a medirse pero esta vez con tres puntos en juego y confiando los locales en que la historia sea bien distinta apostando por seguir la buen línea mostrada en el inicio de la competición regular.

El Langreo está protagonizando un gran inicio de Liga. Los del Nuevo Ganzábal han sumado cuatro de los seis puntos en juego tras vencer por 1-0 al Gernika en la jornada inaugural y arrancar un empate a dos en El Requexón ante el Oviedo B. Dos duelos en los que los de Hernán han dado muestras de que siguen mostrando la línea de competitividad con la que acabaron el pasado curso y que les llevó a sellar el regreso a Segunda B.

Esta buena línea mostrada en la competición doméstica tuvo el pasado miércoles un pequeño lunar en la Copa. Un lunar en forma de veinte minutos malos en los que se cimentó su eliminación. Hernán no ocultó estos momentos de despiste y reconoció que "los primeros veinte minutos parece que tuvimos miedo al rival y a la propia competición porque regalamos mucho". Para el técnico azulgrana el equipo "debe competir durante los noventa minutos porque en Segunda B si regalas lo pagas y más ante rivales del nivel del Logroñés".

El Langreo quiere recuperar la imagen liguera ante los riojanos en un duelo que Hernán prevé diferente al del pasado miércoles. El ovetense destacó que "va a ser distinto. Esperamos a un rival herido porque lleva pocos puntos y es un equipo que quiere meterse arriba y no podemos regarles nada porque te penalizan mucho".

Hernán se refiere a un inicio de Liga irregular de los de Sergio Rodríguez. El Logroñés se ha reforzado mucho y bien en el verano con jugadores experimentados como el ex de Osasuna Javi Flaño o Santamaría, además de Andy, quien llega de la Ponferradina. Esta buena labor en los despachos aún no ha tenido recompensa pues ha empatado en sus dos primeros partidos, a domicilio en Durango (0-0), y en Las Gaunas contra el Barakaldo (1-1). El Langreo quiere aprovecharse de las dudas de los riojanos, aunque tendrán una baja sensible. Nacho Calvillo se perderá este duelo y el siguiente frente a la Real Sociedad B por la roja que vio en El Requexón. Y son dudas David González y Allyson, quienes ya no jugaron en Copa. El Langreo podría formar con: Imanol; Cristian, Zubiri, Alain, Dani López; Samba, Héctor Nespral; Omar Sampedro, Javi Sánchez, Riky; y Sergio Ríos.