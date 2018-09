El Oviedo Femenino debuta a lo grande

El Oviedo Femenino debutó ayer en Liga en con una plácida goleada ante las coruñesas del Victoria C. F. (6-0). Las chicas de Pedro Arboleya, técnico del Femenino, lo bordaron en el Díaz Vega, que registró una gran entrada, con más de quinientos aficionados azules apoyando al equipo, que además dejó una gran sensación en su debut en una temporada que, tras quedarse el año pasado a las puertas, tiene el ansiado ascenso a Primera como objetivo primordial. El primer once del Oviedo Femenino fue el formado por Sara, María Méndez, Carmen, Iglesias, Cienfu, Isina, Paula, María Reyes, Silvia, Alba Gordillo y Gema. Paula adelantó a las locales en el 10 de partido, tras un tiro al poste de Cienfu y los ataques carbayonas no cesaban. En el 44 María logró el segundo y justo antes del descanso Isina, la mejor de las azules, puso el 3-0 y logró el primero de sus cuatro goles. Con el partido en la primera parte encarrilado el Femenino no se relajó y salió con ganas de anotar más goles en la segunda parte. Arboleya movió el banquillo y sacó a Alejandra, Henar, Laura y Cuque, pero la que siguió destacando fue Isina. En el 65 logró su segundo gol tras una buena jugada colectiva y en los últimos minutos de partido metió los dos restantes. El quinto fue bella factura, tras una gran vaselina a la portera del Victoria.

Goleada del Sporting

El Sporting Femenino se estrenó ayer con una goleada (0-4) al C. D Oceja, conjunto cántabro. Por su parte, el Gijón Femenino empató (2-2) ante las vigueses del Valladares.