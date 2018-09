La Vuelta solicita una "ley justa" contra los atropellos

La campaña "Por una ley justa" tuvo su reivindicación en la salida de la etapa de ayer de la Vuelta a España en Ribera de Arriba. Varios de los ciclistas que están en carrera sostuvieron la pancarta junto a Anna González, que mantiene una tenaz lucha para que los atropellos a ciclistas no queden impunes, como ocurrió en el caso de su marido, Óscar Bautista, atropellado mortalmente en 2013 cuando circulaba en bicicleta por la A42 -autovía de Toledo- por un camionero que no se detuvo a ayudar. Aquel conductor no fue juzgado porque los hechos se consideran únicamente una falta, y el Código Penal dejó de considerarlas delito tras la reforma de 2015.

Con Anna González estuvieron entre otros, los corredores, Omar Fraile, Pello Bilbao, y Enric Mas, junto con ex corredores como Pedro Delgado y 'Purito' Rodríguez, acompañados por el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, José Antonio Díaz Soto "Walker"

La campaña, denominada #PorUnaLeyJusta, exige reformar el Código Penal para que se penalicen el abandono del lugar del siniestro y las imprudencias al volante La propuesta está ya en el Congreso, en la fase de ponencias y debate. Los ciclistas piden acuerdo entre la clase política para elevar los castigos a los conductores irresponsables y apoyan la iniciativa. Hace unos días, el vencedor del Tour de Francia, Alberto Contador acudió al Ministerio de Justicia junto con Ama González, para mostrar el apoyo del colectivo a la reivindicación.

Hasta el 31 de julio de 2018 se habían registrado 23 fallecimientos de ciclistas en vías interurbanas, uno más que en el mismo periodo de 2017.