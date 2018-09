Fassani: "Hemos salido del desasosiego"

"Creo que con esta victoria salimos ya de ese desasosiego de las dos primeras jornadas. Estábamos mal a gusto, disconformes con lo que habíamos hecho y no hay mejor manera de dejarlo atrás que con un triunfo como este", afirma el delantero del Marino de Luanco, Germán Fassani, tras endosarle al Caudal un 3-0 en Miramar. Así, dejan atrás ya el mal sabor de boca de la goleada encajada ante el Mosconia.

Fassani se encargó de abrir la lata nada más comenzar el encuentro: "Fue en la primera jugada. Sacamos nosotros, ellos no tocaron el balón y ya íbamos 1-0. Era algo que necesitábamos, vernos jugando de cara un partido como éste, pero, sobre todo, demuestra cómo salió el equipo de concentrado e intenso". Esa intensidad se mantuvo durante todo el partido, y la aprovecharon también César García y Luis Morán para marcar los otros goles marinistas. "Me parece que fue más mérito nuestro que demérito del Caudal. Reivindica al fin el trabajo que estamos haciendo. El equipo jugó muy junto, muy comprometido, ellos tenían la pelota por momentos, pero no nos creaban peligro", resalta el jugador del Marino.

En la lucha por estar arriba esta victoria puede ganar importancia al final de la competición liguera, pero por el momento los pies están en el suelo. "Todavía queda mucha Liga, muchísima. Al final ganar este partido no sirve de nada si no viene acompañada de muchos otros resultados y ha quedado demostrado en las dos primeras jornadas que no podemos distraernos. Eso sí, es una demostración de lo que podemos dar y nos lo hemos anotado todos", sentenció el delantero.

Pese a la incertidumbre de los dos primeros partidos, sabían que este momento iba a llegar: "Somos bastantes jugadores, en todas las posiciones hay gente de nivel y ahora ya nos conocemos más. Estamos haciendo equipo, vestuario, eso sí se está haciendo fácil, porque todo el mundo está aportando mucho trabajo".

El Marino tiene una semana intensa. Mañana juega Copa Federación en Mareo frente al Sporting B (18.00 horas) y el domingo vuelve a la Liga en el campo del San Martín (17.30 horas). "Ahora afrontamos la semana con las mismas ganas de siempre, pero con la tranquilidad de haber sacado un buen resultado. Cuantos más partidos tengamos, mejor, porque la gente que está teniendo menos minutos está a un gran nivel y es bueno que también puedan tener esa oportunidad", afirma Fassani, que además sabe que la Copa en Miramar es sagrada: "Ningún equipo en los que he estado sale a perder un partido, pero es cierto que en el Marino es una obligación estar al cien por cien en la Copa".