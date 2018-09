Luis Enrique elige a Messi

En la rueda de prensa previa al partido de hoy ante Croacia (20.45, La1), al seleccionador español, Luis Enrique se le preguntó si considera a Modric como el mejor del mundo en estos momentos. "Si hablamos de Croacia hay que hacerlo de Modric y de Rakitic, los dos se merecen los premios individuales, pero para mí el mejor del mundo es Leo Messi, está un escalón por delante del resto. Por encima de títulos y éxitos con la selección, yo le daría el premio al mejor jugador del mundo a Leo Messi", afirmó el asturiano.

El técnico reconoció su "error" al no llamar en su primera convocatoria al delantero gallego Iago Aspas, que se incorporó al grupo después por la lesión de Diego Costa. "Uno se hace una idea de lo que espera ver y luego los entrenamientos le demuestran que hay otra muy diferente. En ese sentido, no tengo ningún problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Le he visto esta semana entrenando con muy buena actitud y he pensado que era un partido perfecto para él, y jugó muy bien. Estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre, porque el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador", señaló

La nueva selección española de Luis Enrique afronta hoy su segundo partido de la Liga de Naciones en el estadio Martínez Valero ante la subcampeona del mundo, Croacia, con el objetivo de sumar un segundo triunfo, tras su histórica victoria en Wembley, que le permitiría asentarse en la primera plaza del grupo y encarrilar su pase a las semifinales de esta novedosa competición.

El partido ante los croatas supondrá el primer partido de Luis Enrique como seleccionador en terreno español tras su gran debut en Inglaterra, frente a un rival que viene de empatar en un amistoso en Portugal y que afronta su primer partido de la Liga de Naciones. A pesar de que el torneo acaba de arrancar, al ser un grupo formado por solo tres equipos, un segundo triunfo de los españoles le pondría en una inmejorable situación para acabar primeros de grupo.