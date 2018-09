La maniobra antideportiva de Fenati le cuesta su despido

El equipo Marinelli Snipers anunció ayer la rescisión del contrato de Romano Fenati con efectos inmediatos para lo que resta de temporada. La antideportiva maniobra que protagonizó el italiano el pasado domingo durante la carrera de Misano, apretando el freno de la moto de Stefano Manzi en plena recta, no ha dejado de traerle consecuencias al piloto de Ascoli. Tras el anuncio del presidente de MV Agusta, Giovanni Castiglioni, de no contar con el piloto en 2019 en la que iba a ser nueva escudería, su equipo actual ha decidido rescindirle el contrato y ha comunicado su despido inmediato. En un comunicado, el equipo ha desvelado que "el Marinelli Snipers Team cancela el contrato del piloto Romano Fenati por su comportamiento antideportivo, incalificable, peligroso y dañino para la imagen de todos. Con gran decepción, tenemos que recalcar que su gesto irresponsable ha puesto en peligro la vida de otro piloto y no se puede disculpar de ninguna manera".