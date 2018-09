Un asturiano en la ACB

"Estoy en una nube", reconocía ayer Iyán González poco después de conocer que la próxima temporada pitará en la máxima categoría del baloncesto español, la ACB. El avilesino, de 23 años, se convierte así en el colegiado más joven de esta Liga y en el segundo asturiano de la historia en arbitrar en la élite del baloncesto nacional tras el mierense Fermín González, ahora presidente del Comité Asturiano de Árbitros.

La carrera de Iyán González en el mundo del arbitraje está siendo meteórica. El avilesino entró hace dos años en el grupo I del arbitraje español, que le permitía pitar en la LEB Oro, la máxima categoría entre las que organiza la Federación Española. Pero el salto que da ahora es exponencial: "Es un sueño hecho realidad, hay mucha gente que se queda en el camino. Entrar en la élite es complicado", añade.

Este joven se va a poder dedicar ahora de manera profesional al arbitraje. Aun así, González tratará de compatibilizar esta labor con los estudios de Educación Primaria, en la especialidad de Llingua Asturiana, que está cursando en la Universidad de Oviedo. Le quedan ocho asignaturas y hará todo lo posible por acabarlas el próximo curso. Entretanto se las verá con las grandes estrellas de la mejor Liga de Europa.

Iyán González asegura que su éxito no hubiera sido posible sin la ayuda de la Federación y el Comité de Árbitros de la región: "Éste no es un éxito personal mío, es un éxito de todo el baloncesto asturiano. Les estoy muy agradecidos a mis compañeros del Comité asturiano y también a la Federación Asturiana, sin ellos no hubiera sido posible". Este colegiado empezó a vislumbrar sus opciones de ascenso cuando fue llamado a dirigir el Circuito Movistar de Guadalajara. Los tres colegiados que han ascendido de categoría estuvieron arbitrando partidos tanto en el torneo de la provincia manchega como en el de Tarragona. Aun así, reconoce que fue "una sorpresa".

Muy probablemente Iyán González va a poder celebrar este ascenso con los suyos a partir del viernes en el Circuito Movistar que se va a celebrar en Oviedo. Aún no es oficial, pero lo más probable es que él sea uno de los árbitros presentes en un torneo que congregará en el Palacio de los Deportes a Herbalife Gran Canaria, Valencia, UCAM Murcia, Joventut y Manresa. También estarán presentes el argentino Obras Sanitarias y el Liberbank Oviedo Baloncesto, que jugarán un partido el sábado a partir de las 21.30 horas.

Las entradas para asistir al Circuito de Oviedo. Se pueden adquirir a través de internet, en los cajeros de Liberbank y en la oficina del Oviedo Baloncesto. El precio para los siete partidos que se juegan entre viernes, sábado y domingo es de 20 euros y para un día cuesta 10 euros.