Otra pretemporada a medias para el Toscaf Atlética

Otra pretemporada más que se le está acabando al Toscaf Atlética y otra pretemporada más que en el seno del equipo queda la sensación de que no ha sido suficiente. No por falta de implicación, sino porque las instalaciones habituales del equipo, el polideportivo de La Magdalena, están cerradas en agosto y el equipo comienza a entrenar en Los Canapés. "Ahí no tenemos gimnasio con máquinas de pesas y el trabajo de fuerza es imprescindible en este momento de la temporada. Tenemos que tener mucha suerte para no pasar problemas con las lesiones durante la competición", sentenció ayer el técnico del equipo, Juan Muñiz.

El equipo está desde el 1 de septiembre trabajando en La Magdalena, pero el déficit de trabajo de agosto ya se ha cobrado víctimas. Coke y Cuevas están pendientes de pruebas médicas y Aitor, Juan, Veleda y Costoya han comenzado el trabajo físico, al margen del tras pasar también por lesiones musculares. "Es un riesgo que tenemos que tomar. En Primera Nacional tenemos que estar fuertes desde la primera jornada, porque si nos vemos abajo, es muy difícil salir", sentenció el entrenador. El Toscaf comienza la liga en Pinto, el 22 de septiembre.