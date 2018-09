Guardiola quiere acabar su carrera en el Barça

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha expresado su deseo de terminar su carrera donde la empezó, en la cantera, y ha añadido que "ojalá" pueda ser de nuevo en el Barcelona, club en el que se crió en la base, llegó a ser capitán y posteriormente entrenador. "Yo acabaré otra vez donde empecé, mis últimos pasos serán en la cantera, ojalá sean en el Barça. Para empezar es lo mejor del mundo. No hay focos, no hay prensa y meterse delante de 18 juveniles es lo mismo que con profesionales. El discurso no cambia y vale igual", indicó en el programa "Universo Valdano" de Movistar Liga de Campeones.

Guardiola marcó la mejor era ganadora del Barcelona entre 2008 y 2012 con 14 títulos ganados de 19 posibles. Sin embargo, el técnico no siente como una responsabilidad seguir siendo una referencia. "Siempre hay debate cuando doy mi opinión. Moriré en mi carrera de entrenador sin estar en posiciones medias. Mi energía la provoca el miedo a perder. No me genera nada tener que demostrar mi estilo. El miedo a fallar a mi gente o a hacer el ridículo es lo que pone algo en las venas que sale a escasas horas del partido", admitió.

"Después de haber probado Barcelona todo es mucho más llevadero. La crítica existe en todos los lados, pero la maldad y la crueldad del periodismo español no existen en otros lados. Con el elogio pasa igual. En España van a hacerte daño. Pero reconozco que los mejores años de mi vida los he pasado allí. No voy a convencer a los que no les caigo demasiado bien", añadió Guardiola.

El de Santpedor reconoció que su deseo en un futuro es "entrenar a una selección si se me da la oportunidad. Me gustaría. Tengo que probarlo. Siempre he tenido ese punto de curiosidad. El poder estar en otro sitio y verlo está ahí. Si no todo es lo mismo. Probar otras lenguas, salir fuera está muy bien".