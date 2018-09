Mayoral: "Estaría en el Madrid de no haber llegado Mariano"

La llegada del delantero Mariano al Real Madrid precipitó la salida de Borja Mayoral rumbo al Levante. Lo confirmó ayer este último en su presentación como nuevo jugador del club valenciano: "Creo que estaría en el Madrid si no hubiera llegado Mariano. Hablé con Julen Lopetegui y me dijo que quería que me quedase y que tendría oportunidades. Todo indicaba que me iba a quedar, pero hasta el 31 de agosto todo es posible y luego pasó lo que pasó por lo que ahora estoy centrado en el Levante", dijo ayer Mayoral. El delantero lucirá el dorsal "2", el que llevó el delantero Arouna Koné, muy valorado en el Levante: "Sería un sueño marcar tantos goles como él, quiero crece como jugador y ayudar al Levante en esta etapa", aseguró ayer el delantero.