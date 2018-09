Noventa minutos entre rejas

El Bosco recorrió ayer el túnel de vestuarios más largo de la historia del balompié: los 400 metros de corredor carcelario entre el vestuario y el campo de fútbol del centro penitenciario de Asturias. El modesto equipo de la Primera Regional saltó al césped natural para batirse el cobre en un amistoso contra un combinado de 27 reclusos de la prisión de Villabona, que en total sumaban aproximadamente 135 años de condena, algunos por delitos de sangre.

Fueron 90 minutos entre rejas en los que la expresión "el resultado es lo de menos", que repetía como un mantra el entrenador de los avilesinos, Juanjo Fernández, nunca fue tan auténtica. "Nos habéis sacado de la rutina. Esto nos da la vida. Por nosotros, volved todos los meses", expresó uno de los prisioneros, indiferente por la derrota por siete goles a tres.

La escuadra de 16 futbolistas se presentó en el penal a las cuatro de la tarde. En el aparcamiento, los recibieron Víctor Arrieta y Pepe Duarte, dos voluntarios de Cáritas que llevan ocho años ejerciendo en el presidio. El partido que tutelaron fue atípico incluso para las circunstancias del lugar.

"Por primera vez en el equipo de reclusos hay presos de diferentes módulos. Gozamos de un permiso especial", apuntaron los dos varones, vecinos de Avilés. Un dato que hablando en plata lo simplificó Arrieta: "Enfrente puede estar el mayor asesino de todos los tiempos. Pero el problema es el delito no la persona".

A la expedición en el parking se sumó un operario de seguridad. Pidió a los futbolistas que dejaran sus pertenencias en los coches. Estos le ofrecieron su DNI y se dispusieron a superar tres controles de seguridad.

Primer control. La cárcel se mostró a los futbolistas en pequeños detalles. En la sala había varios asientos grises, taquillas azules, una máquina de café, una cabina telefónica, una señal de precaución que advertía de que el piso estaba recién fregado y un cartel que animaba "a dejar siempre cerrada" la puerta por la que entraron los futbolistas. Parecía más una estación de autobuses que la trena salvo por un detalle: las ventanas, a la altura del techo, estaban protegidas por barrotes grises.

Segundo control. "La cárcel sorprende a la gente de fuera porque no es como las películas. Parece un colegio y en cierta forma lo es. Hay quienes lo aprovechan y quienes no", matizó Alfredo Bernardo, uno de los responsables de seguridad del centro penitenciario. Estéticamente, no le falta razón. El penal se asemeja a un instituto aunque huele a hospital. En el edificio de oficinas, la prisión se endurece cuando los futbolistas permanecieron, por una milésima de segundo, encerrados en un sistema de exclusas. Sólo las mochilas de deporte, las botellas de agua y las bolsas donde llevaban varias botas de tacos como ofrenda a los internos, relajaba la estampa.

Tercer control. Los jugadores atravesaron un corredor acristalado. Vieron un cuidado césped, un pequeño invernadero y un hórreo diminuto con mazorcas de maíz colgando de uno los pegoyos. "Mantener a los presos ocupados es fundamental, el césped y el huerto del invernadero, lo cuidan ellos. En esto caso, el fútbol es una gran manera de llegar hasta ellos. Los presos tienen que cumplir su pena, sí, pero eso no significa que tengan que cumplirla mal: Tienen derechos", explicó en el trayecto Duarte.

Vestuarios. "Delante de mí no había un delincuente cuando empezó a rodar la pelota sino un jugador de fútbol, un rival". La frase la dijo el capitán del Bosco, Borja López "Gaucho", mientras sus compañeros se cambiaban.

Por el olor a humedad y a zapatilla usada, la caseta podría ser una de tantas de la Primera Regional, salvo por los adornos. En sus paredes había decenas de pósteres de la NBA, uno de Messi y uno conmemorativo del ascenso del Real Oviedo a Segunda División que en su día regaló este periódico para la promoción de la 2014/2015. "La verdad es que fue una experiencia para vivirla", añadió Álex Duque, otro de los jugadores, antes de llegar al campo.

La cancha. El terreno de juego recordaba a un estadio inglés, solo que las gradas eran módulos con celdas, encajonando en un rectángulo casi imaginario, sin líneas de banda. Los diferentes pabellones están coronados con alambre de espino. "Se pinchan balones todo el tiempo, pero luego los presos los remiendan en el vestuario. Es otra actividad", detalló Arrieta. Durante los tres partidos de media hora cada uno que el Bosco jugó contra los 27 reclusos, por suerte, solo se pinchó uno.

Gol en Villabona. Los dos primeros encuentros fueron un suplicio para el equipo de la Primera Regional. Los internos no eran unos aficionados.

Entre ellos había rostros conocidos del fútbol asturiano, como el lateral izquierdo de los locales. Se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo y pasó por el Avilés, Langreo, Gijón Industrial, Lealtad, Marino de Luanco y un equipo de la Primera División de la República Dominicana. Está dentro por un asunto de drogas. "No tienen mucho contra mí. En un mes ya me toca salir", dijo.

La libertad es un peto. "Su delantero bromeaba diciendo que a ver si le dábamos un peto y se volvía con nosotros a casa", comentó el portero del Bosco, Javier Fernández "Viru", sobre un partido, que sí brindó anécdotas, aunque no dejó espectáculo. "Si veis alguno que esté fino preguntad a ver cuánto le queda y le fichamos", exclamó, por ejemplo, uno de los jugadores. "Cuidado con los balonazos a las ventanas u os quedáis aquí", dijo con humor Juanjo Fernández, el entrenador. Los duelos terminaron sin incidentes y sin apenas faltas. Eso sí, hubo un clamoroso penalti a favor del Bosco. El infractor, un tal "Manolo", que jugaba de lateral derecho, hizo el gesto de pedir el VAR.

Otros momentos fueron más escabrosos, como cuando pasó por el corredor que quedaba a la espalda del banquillo del Bosco, A. G. G., el joven de 18 que en enero propinó una brutal paliza a un cuponero de Piedras Blancas que murió en el HUCA el pasado cuatro de junio.

El Bosco perdió los dos primeros partidos, pero consiguió la remontada (3-7). "Qué queréis, jugamos siempre que podemos. Aquí es lo único que hay, salvo chupar celda", explicó el mediocentro de los de Villabona, en la cárcel por falsedad documental y actualmente cursando un grado en la UNED. El duelo terminó con abrazos, agradecimientos y apretones de manos. Los futbolistas se marcharon del campo sin saber quien jugó el partido de sus vidas.