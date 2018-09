El Ceares en busca en Grado un triunfo que le de moral

No ha sido el inicio esperado, pero el Ceares tratará de reconducirlo esta tarde (18 horas) en el Vega de Anzo. Allí le espera un Mosconia que suma tres puntos, los logrados en su único partido como local ante el Marino de Luanco. Un aviso de la buena disposición con el que actúa el equipo de Grado, el cual es un nuevo escollo para un Ceares que ha sumado solo un punto en las tres primeras jornadas de Liga.

El equipo de Nacho Cabo, que en esta ocasión no podrá contar con Omar Fernández y Juan Carlos por lesión, tiene capacidad y talento para obtener mejores resultados, pero por uno u otro motivo no lo ha conseguido, lo cual ha podido mermar el factor anímico de los jugadores. Por ello, un buen resultado ante el Mosconia no solo le serviría para sumar su primera victoria de la temporada, sino para relanzar su aspecto psicológico en busca de volver a ser el buen equipo de la Copa Federación.