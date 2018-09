Diagnóstico: dos campeones

Detrás del primer gran triunfo de Simon Yates hay mucha calidad y el trabajo de personas como Manuel Rodríguez, el asturiano que ejerce de médico del equipo australiano desde su fundación. Manuel Rodríguez Alonso (Oviedo, 2 de mayo de 1966) pronostica que los hermanos Yates tienen un espléndido futuro, con opciones de seguir ganando las grandes del calendario internacional.

Desde 1999, cuando entró en el ciclismo de la mano del equipo ONCE, Manuel Rodríguez ha mirado por la salud y el rendimiento de grandes corredores. En 2012 se sumó al proyecto de un gran empresario australiano, Gerry Ryan, que fundó el equipo "Green Edge", que nació con la bandera del juego limpio y del ecologismo. Durante cinco años, los maillots del equipo fue colonizado por Orica, curiosamente una firma de explosivos. Tras su marcha, Ryan puso a su equipo el nombre de una de sus empresas, Mitchelton.

Los hermanos Yates, que parecían destinados a reforzar el gran equipo británico, el Sky, tras sus buenos resultados como amateurs, prefieron en 2014 irse al Orica, donde el doctor Rodríguez ha sido testigo de su evolución: "Llamaban la atención porque exigieron el papel de líderes, incluso en el Tour de Francia, desde el primer momento". Cuatro años después, Simon empieza a justificar tan altas miras: "En su primer Tour, Adam ya intentó irse en fuga. Iban a tope en cada carrera y les hicimos ver que no debían forzar tanto el motor. El golpe más duro fue en el Giro de este año, que Simon perdió por no dosificarse". Según Rodríguez, el virtual ganador de la Vuelta a España ha aprendido la lección, aunque aún cometió algún exceso. "Los ataques del viernes y de ayer no estaban en el guión, pero está aprendiendo a controlarse". Y aunque califica la carrera de Simon Yates como "excepconal, para su edad y experiencia", el médico cree que es pronto para que piense en el Tour: "Antes tiene que ir al Giro. Para ganar el Tour, entre otras cosas, hay que ser muy buen contrarrelojista. Y Simon, con 1,72 de estatura, está más diseñado para el Giro y la Vuelta que para el Tour".