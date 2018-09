Hamilton consigue la pole y Alonso saldrá undécimo

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá hoy desde la pole position en el Gran Premio de Singapur (14.10, Movistar Fórmula 1), por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), tras una jornada calificatoria en la que los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) no pasaron a la última ronda y saldrán undécimo y duodécimo respectivamente. "Me encontré bien, todo el fin de semana ha sido bastante competitivo para nosotros y sabía que íbamos a estar en el corte. El once está bien, estoy contento y poder elegir neumáticos ojalá nos dé ese extra para poder pasar a los que están décimo, noveno, octavo...; ese es el objetivo para la carrera", indicó Alonso.