El Vetusta, a seguir con la fiesta

El Oviedo Vetusta quiere alargar la fiesta. Los pupilos de Javi Rozada se enfrentan esta mañana en El Requexón al Calahorra (12.00 horas) en busca de la segunda victoria de la temporada, tras haber logrado el primer triunfo la jornada anterior en el miniderbi ante el Sporting B en El Molinón (1-2). El filial ovetense, en juego, ha firmado un gran inicio liguero y suma cuatro puntos en tres jornadas. Una vez superada la barrera de la primera victoria, algo que parecía costar, y que además llegó ante el máximo rival, el reto ahora es seguir creciendo.

Para enfrentarse esta mañana al Calahorra Rozada ha llamado a todos los jugadores disponibles. El técnico tiene bajas de altura, ya que aún no puede contar con Josín, jugador clave en la defensa, que sigue sancionado. Tampoco estará Edu Cortina, convocado con el primer equipo, ni el extremo Viti, que se entrena con el Vetusta en El Requexón después de haber estado lesionado. El defensa Javi Hernández, autor del gol de la victoria en el derbi ante el Sporting B, sí podrá estar hoy a disposición de Rozada. El once del Vetusta podría ser el mismo que el de hace una semana en El Molinón, con Lucas Díaz; Lucas Ahijado, Andoni, Javi Hernández, Lobato; Lolo, Edu Cortina; Ernesto, Borja Sánchez, Javi Mier y Steven.

El Vetusta ha demostrado capacidad ofensiva. Los ovetenses han anotado cinco goles en tres jornadas y han creado ocasiones en todos los partidos. Steven, máximo goleador azul del Vetusta el año pasado, aún no ha anotado gol esta temporada y buscará hoy su primer tanto con el filial del Oviedo en Segunda B.

Por el lado contrario, también ha encajado otros cinco tantos, sin lograr dejar la puerta a cero en ninguna ocasión, y es en ese aspecto donde quiere crecer el Vetusta en un partido que se prevé muy igualado. El Calahorra, recién ascendido a Segunda B como los azules, ha firmado un gran inicio liguero. Los riojanos aún no conocen la derrota, marchan los terceros en la clasificación con siete puntos, -el Vetusta va el 11º-, y esta semana pasaron de ronda en Copa del Rey ante el Castellón.