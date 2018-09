Yates y Mas, por todo lo alto

El español Enric Mas se aupó al segundo lugar del podio de La Vuelta tras ganar la vigésima etapa, en Andorra, con meta en el Coll de la Gallina, de 97,38 kilómetros, en la que el británico Simon Yates (Mitchelton), tercero, ratificó el maillot rojo y Alejandro Valverde quedó fuera del cuadro de honor. En su segundo año de profesional, Mas, de 23 años, se confirmó como la esperanza del ciclismo español en la cima andorrana, donde batió al colombiano Miguel Ángel López (Astana), que será tercero en Madrid. Ambos descolgaron a Yates, quien llegó a 23 segundos.

"El nuevo Contador? No, yo soy Enric Mas. Sólo me gustaría conseguir sus victorias y también me gusta como corría, pero me quedo con lo que tengo", señaló el corredor del Quick-Step, acostumbrado a la comparación. La exhibición de Mas y López, quienes respondieron a un ataque de Yates a 17 kilómetros de meta, causó estragos y puso patas arriba la general a un día de llegar a Madrid. Desalojaron del podio a Valverde y a Kruijwijk.

Una batalla en toda regla en la subida de 7 kilómetros al Coll de la Gallina, donde no cabía más opción que el ataque para todo aquel que tuviera intereses en la general. La ambición del Astana dio el premio a López, y la clase y fuerza de Mas quedó otra vez al descubierto. Un éxito para el mallorquín, un hombre de la cantera de la Fundación Contador que pide paso. El propio Contador le señaló como su sucesor.

Simon Yates aguantó la última prueba con nota, si bien no pudo demostrar la superioridad mostrada el día anterior en La Rabassa. Remolcado por su hermano Adam durante toda la etapa, aún trató de dar otra lección, pero se topó con López y Mas. Yates entrará en Madrid de rojo y hará historia. A sus 26 años, el ciclista de Manchester firmará un hecho sin precedentes. Nunca habían ganado las tres grandes un mismo año tres ciclistas diferentes del mismo país. Froome se llevó el Giro y Geraint Thomas el Tour.