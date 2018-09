A Zubieta con lo justo

El Langreo tendrá una difícil empresa en Zubieta ante la Real Sociedad B. No solamente por la dificultad de medirse a un rival que la pasada temporada peleó por el liderato del grupo hasta la última jornada del campeonato regular, sino por tener que hacer frente a una elevada cantidad de ausencias. Hernán Pérez cuenta con cuatro jugadores lesionados y con Nacho Calvillo sancionado.

El conjunto de Ganzábal tendrá que reinventarse para seguir sumando en un inicio liguero donde se demuestra que el Langreo se ha adaptado a la perfección a la categoría de bronce del fútbol español. Los de Hernán Pérez se encuentran invictos hasta la fecha, tras sumar un triunfo -en la primera jornada, ante el Gernika-, y dos empates -ante el filial del Real Oviedo y ante el Logroñés-.

Para el duelo de Zubieta, el técnico langreano no podrá contar con Calvillo, quien ha de cumplir su segundo encuentro de sanción tras ser expulsado ante el Real Oviedo B. Tampoco se encuentran en la citación los delanteros Allyson y Sergio Ríos, ambos por lesión. De este modo, Hernán ha tenido que incluir en su convocatoria a dos jugadores que, aunque no se encuentran al ciento por ciento, se ven obligados a viajar. Es el caso de Acebal y David González, quienes aún se recuperan de sus respectivas lesiones. Los langreanos esperan recuperar alguno de los jugadores tocados para el Memorial Cadenas, que el próximo miércoles (18.00 horas) les mide al Caudal en Ganzábal. El posible once del Langreo sería: Imanol Elías; Cristian Ferreiro, Alain, Zubiri y Dani López; Héctor Nespral y Riki; Aimar, Omar, Abalo; y Javi Sánchez.