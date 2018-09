Todoterrenos al límite

Josua Fernández y Silvia García se impusieron ayer en la prueba élite de una Storm Race que completó con éxito su cuarta y última edición, ya que a partir de ahora cambiará su formato en busca de una apuesta superior. El último envite, sobre el arenal de Poniente, no dejó indiferente a nadie. Simplemente con visualizar los veinticuatro obstáculos desde el exterior ya se entreveía la dificultad que supone no solo superarlos (este año se ha habilitado diversos niveles de dificultad), sino completar el exigente recorrido de 6,5 kilómetros.

La arena fue la superficie más utilizada, exigiendo siempre un punto mayor de dureza a los casi 800 participantes que mostraron su fortaleza física y su coraje para superar cada prueba que se puso en su camino. El agua, y también el asfalto, en menor medida, también tomaron juego.

Tirolinas, el porteo de troncos o reptar por debajo de alambre de espino fueron algunas de las pruebas a superar por los intrépidos deportistas todoterrenos. La Storm Race es una forma de entender el deporte de manera extrema, pero siempre rodeado de un ambiente deportivo, de compañerismo y de satisfacción al alcanzar la meta, con previo salto sobre el fuego, como premio final.

A pesar de que a todo aquel que logró finalizar la competición se otorga su particular reconocimiento como vencedor, en la clasificación élite el más rápido fue Josua Fernández, que completó el trazado en un tiempo de 25.05 minutos. Un tiempo estratosférico. En categoría femenina, Silvia García se impuso con 40.53 minutos y en parejas mixtas la victoria correspondió a "Be One Cayón", dúo formado por David Bordás y Óscar Cacigas. En la clasificación general el triunfo masculino fue para Miguel Sánchez y en féminas para Guadalupe Álvarez. "Atletas de Barrio 1" se impuso por equipos.