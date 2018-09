"Este Langreo es un equipo que sabe sufrir"

El empate del Langreo en Zubieta permite a los de Hernán continuar invictos una semana más. Un punto cosechado en uno de los escenarios más complicados de la categoría gracias al tanto de Dani Abalo. Tres partidos le han bastado al gallego para marcar su primer gol. El centrocampista repasa sus sensaciones para LA NUEVA ESPAÑA.

- Un punto de oro.

-Visitamos un campo difícil, ante un equipo que juega bien y que no va a perder muchos puntos en casa. Tal y como fue el partido, sobre todo tras aguantar bien los primeros minutos, creo que pudimos haber sacado más.

- El Langreo se puso 0-1.

-Aguantamos bien el chaparrón inicial donde fueron superiores. El equipo se repuso bastante bien. Supimos sufrir. Es algo que hacemos bien.

- El rival era duro.

-Es un equipo al que no le importa tener el balón. Tienen paciencia y saben lo que quieren hacer. Pero no sufrimos tanto tras su arreón inicial.

- Marcó su primer gol con el Langreo.

-Me hace mucha ilusión. Venía de un mal año en Cartagena, donde no jugué mucho al final. Venir aquí y marcar desde el principio era importante. Siempre tuve como tarea pendiente marcar más goles y ojalá pueda ayudar en esta faceta.

- Cuenta con la confianza de Hernán.

-La confianza del entrenador y de los compañeros es muy importante. Me acogieron genial. Me trataron todos bien desde el primer momento.

- ¿Cómo está siendo la adaptación al club?

-Muy buena. Hay un grupo increíble. Eso fue la base por la que consiguieron el objetivo del ascenso la pasada temporada. Estar unidos es fundamental. Me lo demostraron desde que llegué. Por suerte, me ha tocado jugar al fútbol en clubes humildes y no me choca nada del Langreo. Asturias es muy similar a Galicia y eso influye.

- Este domingo, a las 18.00 horas, reciben al Mirandés, uno de los favoritos.

-Es un equipazo para la categoría. Genera mucho peligro y muchas ocasiones de gol. Es un conjunto que te está sometiendo todo el partido. Conozco a su entrenador de su etapa en el Rápido de Bouzas y sé que le gusta tener el balón y que el equipo sea vertical en su juego.