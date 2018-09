Difícil pero no imposible para L´Entregu

L'Entregu buscará esta tarde la heroica en las semifinales de la Copa Federación. Los de Marcos Suárez están obligados a remontar el 4-1 adverso ante el Lealtad si quieren estar en la final de la fase regional de este torneo. Los entreguinos se acogen a su fortaleza en el Nuevo Nalón para tratar de dar la vuelta a este encuentro, que comienza a las 20.15 horas. Para este partido, Marcos Suárez tendrá a toda su plantilla disponible a excepción del defensa Beni, ausente por motivos personales. Al poder inscribir a 18 futbolistas para los partidos de esta competición, el entrenador no tendrá que realizar ningún descarte. Marcos Suárez tiene previsto rotar a sus jugadores, pensando también en el duelo ante el Tuilla.

El partido enfrentará, además, a dos de los equipos más en forma en el comienzo de la competición en Tercera. Los maliayeses son primeros, con 10 puntos, los mismos con los que cuenta L'Entregu, que se sitúa en la tercera posición.

Posible alineación indebida. L'Entregu no reclamó alineación indebida por parte de los maliayeses tras el encuentro de ida. El Lealtad puso sobre el césped a David Ruiz, futbolista que ya había disputado la Copa Federación con el Sporting B. Desde el club entreguín no se percataron de esta situación hasta comenzada la presente semana y por eso no realizaron la reclamación pertinente, como sí sucedió en el choque ante el Caudal, tras la alineación indebida de Cristian. Desde L'Entregu entienden que es un caso distinto al del enfrentamiento ante los mierenses, donde comunicaron la incidencia al descanso y donde el delantero Cristian disputó los 90 minutos del encuentro copero.