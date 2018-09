Eterno profeta en su tierra

A sus 79 años, Manuel Galé espolvorea sus recuerdos sobre su mesa como tierra batida. Coloca decenas de fotografías, de sus viajes por todos los continentes, enarbolando la bandera del Real Club de Tenis de Avilés, que este sábado, a las 19.45 horas, le rendirá un homenaje por el 50º aniversario de la entidad.

En las fotos, Galé aparece en el Stade de Roland Garros, en All England Lawn Tennis o en Flushing Meadows. Sale Galé con Nadal, con Emerson o con Ken Rosewall. En definitiva, Galé, el embajador del tenis avilesino, aunque a él no le guste el término. "Nunca fui un embajador, sólo un loco de este deporte", afirma, rotundo.

Galé, que conoció a Manolo Santana cuando nadie en España jugaba al tenis, echa la vista atrás en su piso de Salinas. "No es normal que alguien de un sitio pequeño como es Avilés, como es Asturias, llegara a estar en el centro de influencia del tenis mundial", valora, sin un ápice de vanagloria por sus logros. "Con la locura naces, pero el secreto fue tomarme esto como una profesión cuando en realidad solo era un amateur. A mí me costó tiempo y dinero", prosigue, sonriente.

Manolo Galé será el protagonista del 50.º aniversario del Real Club de Tenis de Avilés, que presidió durante 20 años. La actual directiva descubrirá una escultura en su honor, en una serie de actos a los que está invitado el tenista gijonés Pablo Carreño, el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, y que contarán, por vídeo, con dedicatoria de Rafa Nadal.

"Desde luego, me hace ilusión. Para mí significa mucho y estoy absolutamente agradecido, pero quiero dejar clara una cosa. Lo que logramos (por ejemplo, traer cinco veces la Copa Davis, tres de ellas en Avilés) no lo consigue una persona sola. A mi lado hubo gente, en mi directiva y fuera de ella, que fue fundamental. Solo puse un granito de arena".

Cuando Galé dejó la presidencia del Club de Tenis no abandonó su labor de representación. "Siempre acudí a las entregas de premios, pero ahora ya no puedo. Siempre dije que de esto me retiraría la vejez o la enfermedad. Y mira por donde, tuve razón".

Aún así, Gale, que ha perdido unos cuantos kilos, ve tenis siempre que puede y está atento a la actualidad. Sobre el nuevo formato de la Copa Davis, una idea del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y que asemejará a un Mundial o a una Eurocopa, señala: "Con este formato, las grandes capitales van a ganar el partido. Será complicado ver partidos de la Davis de nuevo en Avilés".