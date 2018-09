Un once experimentado

Si la experiencia es un grado, en el Langreo pueden estar satisfechos. El conjunto azulgrana dispuso, en su once inicial en Zubieta, ante la Real Sociedad B, del segundo once inicial con una edad media más alta del grupo II de Segunda B. En concreto, la media de edad de los once futbolistas elegidos por Hernán fue de 28,9 años.

Únicamente el Logroñés, con 31,1 años de media en su alineación titular en el duelo frente al Sporting B, superó a los langreanos. El conjunto azulgrana dispuso sobre el terreno de juego de la ciudad deportiva de la Real Sociedad a cuatro futbolistas que rebasaban la treintena; Dani López, Omar Sampedro, Dani Abalo, Javi Sánchez y Aimar Gulín. Todos ellos con una amplia experiencia en Segunda B. El futbolista más joven sobre el terreno de juego, por parte del Langreo, fue el senegalés Samba, con 21 años.

Sin embargo, los cambios introducidos por Hernán redujeron considerablemente la media de edad. Con la entrada de Paul Otia (22 años), Riki (21 años) y Cabranes (22 años), el Langreo sumaba un promedio de 27,1 años sobre el campo.

El rival, la Real Sociedad B, uno de los cinco filiales del grupo II, contaba con un promedio de 20,7 años sobre el césped. Hombres como Djouara, Ujía y Dávila ni siquiera alcanzan los 20 años.

Restando a los cinco filiales del grupo segundo -Athletic B, Real Sociedad B, Sporting B, Vitoria y Real Oviedo B-, el conjunto más joven de la categoría es el Amorebieta. En su choque frente al Tudelano, los vascos contaron con una media de edad en su once titular de apenas 24,1 años.