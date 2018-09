Baños de cultura para los mejores

Los 43 deportistas que viven, estudian y se entrenan en los centros de tecnificación del Principado visitaron ayer la exposición "Pasión por Sorolla", con cuadros del pintor valenciano, en el centro cultural Niemeyer, tras la presentación del programa cultural "Paideia", pensado para los deportistas de élite de Asturias. Durante toda la temporada, los piragüistas, nadadores y jugadores de béisbol concentrados en Trasona, en Corvera, y El Cristo, en Oviedo, disfrutarán de diferentes actividades culturales con recursos del Principado.

"Se trata de un programa pionero en España, que ya ha llamado la atención del gobierno estatal. Lo primero que decimos a los padres de los jóvenes es que son estudiantes que han decidido hacer deporte, es una prioridad y este programa es una muestra de ello. Es más, pese a la intensa carga de trabajo que tienen con los entrenamientos, tenemos un cien por ciento de aprobados en la prueba de acceso a la Universidad en los últimos seis años", sostuvo el tutor de los jóvenes, Paco Rionda, durante la presentación. Así, explicó, los entrenamientos se programan en torno a los horarios lectivos en centros públicos de la región y no al revés, como ocurre en otras comunidades según los impulsores del proyecto "Paideia".

Los jóvenes disfrutaron ayer de las obras de luz de Sorolla, en la segunda actividad de esta temporada, después de comenzar el programa el pasado jueves viendo la opera "Fuenteovejuna" en el teatro Campoamor. "Tenemos un deportista que es muy sportinguista. La primera vez que le llevamos a la ópera dijo que prefería ir al Tartiere antes que ver 'eso'. Ahora es el primero que se apunta a todas las actividades", explicó el entrenador de piragüismo, Ángel López.

Son solo dos ejemplos de las muy diferentes actividades que se han realizado desde hace dos años. "Hemos hecho cosas muy diferentes, desde ver el salto de Grandas de Salime, hasta el teatro, o visitar las cuevas de Candamo. A mi lo que más me impresionó fue bajar al pozo Sotón, no se me olvidará nunca", explica la nadadora Laura Rodríguez, que estudia tercero de Derecho en Oviedo y es una de las veteranas del centro de tecnificación. La visita a la mina de San Martín del Rey Aurelio impactó tanto a los que ya la han visitado que está previsto repetir la actividad este año.

"Vivimos sin nuestros padres, concentrados en estudiar y entrenar, son cosas que jamás se nos hubieran ocurrido hacer por nosotros mismos. La verdad es que las disfrutamos muchísimo porque es una forma de salir de la rutina", afirma la nadadora. Ella misma explicó que es complicado mantener el ritmo, pero los que forman parte de los centros lo hacen porque están convencidos. "Es algo que hemos decidido nosotros. No es fácil compaginar, pero se puede hacer y es lo que nos gusta. Tiempo para estudiar y entrenar hay, pero hay que renunciar a otras cosas", sentencia.

En la presentación del programa estuvo también el viceconsejero de Cultura y Deporte, Vicente Domínguez, que alabó el trabajo de todos los agentes implicados en el proyecto "Paideia". "Esto es un proyecto coral, por muy buena idea que tuviéramos, no funcionaría sin el apoyo de los responsables de los deportistas", sentenció, acompañado por el director general de Deporte, José Ramón Tuero.