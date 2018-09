El avilesino Hugo Suárez Riesgo se encuentra entre dos tierras en lo personal y en los deportivo. El jugador asturiano de pádel lleva nueve años viviendo y compitiendo en Galicia, donde está en el top 3 del ranking regional de la comunidad, se ha encontrado con una realidad que le "cabrea" y le "frustra", que hoy por hoy no puede pertenecer ni a la selección gallega ni a la asturiana. "El seleccionador asturiano, Diego Pezzoni, lleva tres años llamándome, pero la normativa de la Federación Española dice que solo se puede participar en el Campeonato de España de comunidades autónomas con la región en la que estás federado y yo estoy con la gallega", explica Hugo Suárez.

¿Y qué pasa con Galicia? Que la selección gallega no ha requerido sus servicios. "El entrenador de la gallega tiene una norma no escrita por la que solo convoca a jugadores nacidos en Galicia. Al final no puedo jugar con el equipo de donde nací porque la Española no me deja hacerlo, ni tampoco con la gallega, donde debería hacerlo por mis circunstancias, porque nací en Asturias", lamenta el jugador de pádel. La selección gallega manda al Nacional a doce jugadores y el asturiano está en el top tres del ranking gallego.

Entiende que el seleccionador tiene potestad para elegir a sus jugadores, pero también ve una injusticia que el lugar de nacimiento sea un problema. "Al fin y al cabo, esa decisión acaba chocando con la normativa nacional. Además, ya hay una excepción a la premisa de que los jugadores del equipo gallego deben ser de Galicia, porque hay un chico nacido en África que ya va con la selección y lleva el mismo tiempo que yo en Galicia", explica.

El avilesino explica que ya lleva tres años en la misma lucha. "Antes no tenía el nivel, pero Asturias ya lleva tres años llamándome y en Galicia estoy en la parte alta del ranking. Soy una persona competitiva, los que me conocen lo saben, y me encantaría competir con Asturias, pero sobre todo participar en una competición tan importante como un Campeonato de España", afirma Hugo Suárez. Explica que no se puede federar en Asturias, la solución que le dan desde la comunidad en la que juega: "Vivo allí. Si no me federo en Galicia no puedo ni competir en la liga de allí, ni en el campeonato de allí. Los clubes te contratan y quieren que compitas para ellos, si no puedo competir, no lo van a hacer".

Da por hecho que otra vez se quedará sin Campeonato de España, pero ya tiene en mente sus próximos retos, empezando por el que considera el principal. "Voy a luchar para ser el número uno de Galicia", sentencia.