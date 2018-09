El Unión Financiera comienza la temporada con victoria

Unión Financiera y Luceros de Pontevedra inauguraron la temporada de la primera división nacional de balonmano en el polideportivo ovetense de Vallobín, ante poco público, casi los de siempre, que se vieron en la tesitura de tener que elegir entre un espléndido día de sol que pedía playa, fútbol de segunda división que pedía terraza de bar y unas cañas o la combinación de balonmano, una megafonía excesiva y la uralita al rojo vivo: al final, por pocos que fueran, ganó el más auténtico.

Sin los lesionados Rubén Menéndez y Pablo Díaz, pero con las nuevas incorporaciones (Richi, procedente del Gijón Jovellanos, y Juan Casares, ex Ademar) en la convocatoria, los de Falo Méndez empezaron recibiendo, aunque poco a poco lograron remontar y llevar la iniciativa en el electrónico pese a la brillante actuación del extremo izquierdo visitante, Erik Dasilva que, con cuatro de los cinco primeros tantos visitantes en su casillero, se estaba convirtiendo en la pesadilla de una tarde de verano del local Nacho Huerta.

A diez minutos para el final del primer tiempo el marcador reflejaba un empate a ocho tantos, fiel reflejo de lo que estaba sucediendo en la cancha, un partido de esos que no gustan a los entrenadores pero que entretienen a la parroquia, más, siendo neutral, lógicamente. El Unión Financiera aguantaba el tipo, gestionando pequeñas ventajas, y recuperando para la causa a Juan Suárez, el portero local que empezaba a brillar, impidiendo que la histeria colectiva se fuera apoderando de la grada, poco a poco.

En realidad fue un primer tiempo de porteros, con Yeray Simes por los gallegos barriendo casi todo lo que pasaba por su portería. A dos minutos de la conclusión del primer tiempo, una vaselina convertida por Carlos Sánchez, le daba cierto oxígeno a los locales que lograba irse de dos tantos, un botín inmenso, visto lo visto (12-10, min 28:50). Una rosca de Casares entrando desde la izquierda puso el definitivo 13-11 en el electrónico, previo al descanso.

La segunda comenzó con el Unión Financiera en modo local, dominante ante su gente, y en poco más de dos minutos de juego abrió una brecha de cuatro tantos, con Carlos Sánchez, Nacho Huerta y Ricardo Díez en plan dominante. Y, cuando falla lo demás, Juan Suárez bajo palos.

El tiempo transcurría y los locales comenzaban a manejar cómodas ventajas de entre cinco y seis goles. No estaba siendo fácil ya que los gallegos intentaban no perderle la cara al partido pero parecía que el bosque comenzaba a clarear. A poco menos de 15 minutos para finalizar el choque, los locales dominaban el marcador por siete goles de diferencia (20-13, min 16:25) y, lo más importante, dominaban el encuentro. Falo Méndez aprovechaba para dar minutos a los que menos disfrutarán, previsiblemente, a lo largo de la temporada mientras el tiempo transcurría plácidamente para el Unión Financiera y los sufridores de la grada, que no de la ruta, que ya ni sentían ni padecían ni el tremendo bochorno reinante en el ambiente ni siquiera al niño que aporrea el bombo, impenitente.

Los gallegos, que nunca le perdieron la cara al encuentro, intentaron aproximarse el el electrónico, aprovechando los cambios locales y una cierta precipitación de los ovetenses, con muchas pérdidas de balón y fallos ante la portería visitante. Pese a todo, el colchón era amplio y los locales consiguieron cerrar el partido con cuatro tantos a su favor (25-21), una victoria muy trabajada por los jugadores de Falo Méndez.