El Langreo, a mantener su imbatibilidad en casa

El Langreo buscará mantener su imbatibilidad como local ante el Mirandés. Los de Hernán Pérez, que todavía no han recibido ningún tanto en Liga como locales, quieren, además, mantener su casillero de derrotas a cero. Para este duelo, el entrenador del equipo langreano no podrá contar con los lesionados Pablo Acebal, David González y Allyson, pero recupera, respecto al choque del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B a Nacho Calvillo y a Sergio Ríos. El Mirandés llega a Ganzábal con los mismos puntos que el Langreo (6) y con un ex del equipo azulgrana en sus filas, el atacante leonés Claudio, quien defendió la elástica del equipo de Ganzábal en la temporada 2015-16, donde fue el máximo artillero de Tercera, con 28 tantos.