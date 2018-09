Máxima rivalidad en El Requexón

El ya casi imparable avance del fútbol femenino en España tiene esta mañana (11.30 horas) una de sus grandes citas en El Requexón. Es Segunda División, pero ya se sabe que un derbi asturiano no entiende de categorías, y las chicas del Oviedo y del Sporting se verán hoy las caras en un encuentro en el que siempre hay más que tres puntos en juego. La piquilla regional futbolera asturiana, afortunadamente, ya no es solo cosa de hombres, y el deporte rey femenino, aunque todavía no es profesional (lo impide la Ley del Deporte, de momento), marcará músculo hoy en Asturias. El partido será retransmitido en directo por la TPA, siendo la primera vez en la historia que un derbi asturiano femenino se pueda ver por televisión y, además, se espera un gran ambiente en las gradas, con El Requexón abarrotado.

En lo deportivo, se miden en la tercera jornada dos de los equipos fuertes de la categoría de plata de chicas. Oviedo y Sporting cuentan sus encuentros por victorias y están empatados a puntos, por lo que del resultado de esta mañana podría salir el nuevo líder de la categoría (el Racing Féminas, que juega contra el Lugo, también tiene seis puntos).

El Oviedo de Pedro Arboleya es candidato al ascenso tras quedarse a las puertas el año pasado y llega al derbi después de golear en las dos primeras jornadas (global de 14-0, con Isina como estrella goleadora). El técnico ovetense se lleva a todas las jugadoras disponibles excepto a la nueva jugadora paraguaya Loli, que ha llegado a Asturias hace días. Las chicas del Sporting, entrenadas por Ricky Alonso, también han goleado en los dos primeros encuentros (global de 9-1) y tienen a todas las jugadoras disponibles. La temporada pasada las del Oviedo salieron victoriosas en los dos encuentros: 3-0 en Oviedo y 0-2 en Gijón.