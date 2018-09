Su sonrisa le delata en la pista. "Me estoy divirtiendo", afirma. Saúl Blanco (Oviedo, 1985) ha renacido en el Círculo Gijón Baloncesto. El alero se ha hecho desde el inicio de la pretemporada con la vitola de líder (junto a Robert Swift) y ya ha dado muestras de lo que es capaz de hacer. Apuesta por una buena temporada de su nuevo equipo y se toma con humor quienes dudan de su estado físico. Frente al Liberbank Oviedo, el pasado sábado, jugó 35 minutos a un nivel que recuerda a su mejor etapa.

- ¿Qué sensaciones le deja lo que va de pretemporada y el partido ante el Liberbank Oviedo?

-A nivel colectivo bastante positivas, el equipo estuvo fantástico, poniéndole las cosas difíciles a un equipo como el Oviedo, que estará arriba en LEB Oro y le dejamos en 70 puntos. Todos nos podemos ir satisfechos de este partido y sabemos que vamos a dar mucha guerra esta temporada en la LEB Plata.

- ¿Y a nivel individual?

-Me estoy divirtiendo. Faltan piernas porque estamos en pretemporada, pero muy contento. Creo que peco de expresivo y se me nota estoy feliz en la cancha, todos me han recibido con los brazos abiertos.

- Para los que duden de su estado físico, ante el Liberbank jugó 35 minutos a gran nivel.

- La gente que ha dudado de mi estado físico, que sé que ha sido mucha, ahí tienen una prueba. Me encuentro muy bien. Después de todos estos años he aprendido a no escuchar ese tipo de cosas y centrarme en lo mío, lo único que me importa es divertirme, ser feliz y ayudar al Círculo.

- ¿Lo expuesto en el derbi es un aviso de lo que puede ser este Círculo Gijón?

-Es un poco de lo que se espera. Nos falta rodaje y tres jugadores por entrar en la dinámica. Tenemos que acoplarnos y cada vez vamos a mejor en la pretemporada y si el inicio no es tan bueno en la Liga, no hay que alarmarse, hay que ir con paciencia y paso a paso.

- ¿Miran de reojo al debut liguero del día 6 de octubre?

- Será un inicio complicado, con tres partidos en solo ocho días, lo positivo es que dos serán en casa. El primero contra el Ávila, hay que ganarlo sí o sí. Se espera una Liga muy exigente, pero en cada partido vamos a poner corazón, piernas y mucho trabajo.

- ¿En qué punto de forma ve al equipo?

-Estamos al 70% de efectivos. Lo que más nos queda es conocernos y acoplarnos. Solo Robert y yo tenemos experiencia profesional y tratamos de ayudar a Nacho desde dentro de la pista.

- ¿Apuestan por un estilo de juego alegre?

-Queremos jugar con ritmo porque tenemos una plantilla muy compensada. Gente que anota desde fuera y en la zona, jugadores con buen físico, grandes como Swift. Puliendo cosas nos convertiremos en un buen equipo.

- ¿Un mensaje para la afición?

-Decirles que si vienen a vernos un partido se lo van a pasar bien y a disfrutar del baloncesto. Nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para que las victorias se queden en casa.