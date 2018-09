Luz verde al nuevo Santiago Bernabéu

La Asamblea del Real Madrid autorizó a la directiva a endeudarse hasta 575 millones de euros por un plazo máximo de 35 años para financiar la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, principal punto de debate, ya que algunos compromisarios pidieron que se consultara antes con los socios.

1.017 votos a favor, 57 en contra y 23 abstenciones dieron luz verde al nuevo Bernabéu, que según el presidente, Florentino Pérez, es "uno de los grandes desafíos que marcará el futuro del club" y que, tras la licitación en los próximos meses, se iniciarán las obras el año que viene con los trabajos de la firma GMP arquitectos, responsable de los estadios de Berlín y Kiev.

Florentino Pérez dejó un agradecimiento a Cristiano Ronaldo, "digno sucesor de Alfredo di Stéfano", y Zinedine Zidane, "mito e historia" del club, que dijo será "su casa para siempre". El presidente señaló que siguen "trabajando" de cara al proyecto de un futuro Parque Temático en Valdebebas, pero que aún no han encontrado a nadie que quiere acometer "la gran inversión" que se necesita.

Además, Pérez respondió con rotundidad a los socios que se pronunciaron sobre la opción en la que trabaja LaLiga de llevar partidos de la competición a Estados Unidos. "No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente".