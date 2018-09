César García y Morilla pueden jugar en Copa

El marinista César García tendrá la oportunidad de enfrentarse al equipo con el que comenzó la a disputar la Copa Federación, el Sporting B, equipo de donde llegó cedido. "Jugué bastantes minutos con ellos y estoy cedido, pero dentro del campo durante noventa minutos no cuenta para nada mi situación. Hay que dar el cien por cien para llegar a la final", sentenció el extremo derecho. Tanto él como Morilla, que llegó cedido del Oviedo B, no fueron de la partida en el choque de ida de la semifinal en Mareo ante las dudas de si podían jugar en dos equipos diferentes la competición copera. Ahora saben que sí pueden disputar el partido mañana en Miramar (20.00 horas), para tratar de hacer bueno el 1-1 de la ida.

"Afrontamos el partido con el objetivo de ganar, pero también pensando que dejando la portería pasamos al haber marcado allí. No queremos especular, ni mucho menos, pero nos da un punto de confianza", señaló ayer tras el entrenamiento César García. Conoce bien al filial sportinguista y sabe que no será un partido fácil: "Tenemos que estar muy juntos para no dejarles estar a gusto porque tienen mucha calidad con el balón y luego aprovechar las ocasiones para salir a la contra, porque tenemos calidad arriba para poder marcar".

El equipo llega de ganar este domingo al San Claudio por 3-0, en un partido en el que el equipo dejó buenas sensaciones. "Perdonamos bastante, pero ganamos y hacía mucha falta. Fuera de casa no nos encontramos a gusto todavía, así que en Miramar no se nos puede escapar ningún punto", sentencia el jugador marinista, que está teniendo muchos minutos a las órdenes del técnico Oli. "Me ha dado mucha confianza por el momento y esperemos seguir aprovechándola", corroboró César García.

El equipo está centrado en el partido copero de mañana, pero lo cierto es que el partido de liga estará luego a la vuelta de la esquina. Será en el campo del Covadonga (domingo, 12.30 horas), y tendrán el reto de ganar solvencia a domicilio para romper la mala racha. "Tenemos confianza para cambiar la dinámica. Poco a poco nos vamos conociendo mejor, conectamos y vamos a encontrar el gol fuera de casa. El Covadonga es muy intenso atrás y no podemos desperdiciar las ocasiones que tengamos", señaló el jugador, que afirma que se siente muy a gusto en el Marino.